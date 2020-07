Mobilität in Düsseldorf : 100.000 Euro für Radständer an Schulen im Stadtbezirk 3

Stadtbezirk 3 Vier Grundschulen haben schon konkreten Bedarf angemeldet. Weitere Schulleiter haben Interesse gezeigt. Knapp ein Viertel der Gelder wäre dann abgerufen. Die Grünen würden die Initiative gerne ausweiten auf alle Schulformen.

(nika) Etwa ein Drittel aller Grundschulkinder kommt nicht selbstständig zur Schule. Die Folge: Autokolonnen auf den Straßen und Wegen vor den Grundschulen, Gehupe und Gedrängel in den Morgenstunden und am Nachmittag, wenn Abholzeit ist. Im Stadtbezirk 3 könnte sich die Situation bald ein bisschen entspannen. Dort wurden auf Antrag der Grünen bei den Haushaltsberatungen 2020 zur Modernisierung von Radabstellanlagen an Schulen 100.000 Euro bewilligt.

Das Schulverwaltungsamt hat daraufhin Kontakt zu Schulleitern aufgenommen, die Bedarf anmelden konnten. Die Gemeinschaftsgrundschule Helmholtzstraße im Stadtteil Friedrichstadt würde gerne 20 zusätzliche Stellplätze haben. Denn dort gibt es das Problem, dass die vorhandenen Fahrradbügel, die sich im öffentlichen Raum befinden, oft besetzt sind durch Anwohner. 10.000 Euro würden an die Schule gehen für neue Fahrradständer.

Auch drei Grundschulen in Oberbilk – Sonnenstraße, Höhenstraße und Stoffeler Straße – haben Bedarf angemeldet. Für insgesamt 35 Plätze, die zusammen 17.000 Euro kosten würden. Die Katholische Grundschule Höhenstraße würde gerne 5000 Euro aus dem Topf haben für neue Fahrradständer. Bedarf gibt es zudem an der St.-Peter-Schule und der Regenbogenschule in Friedrichstadt sowie der Bonifatius-Schule in Bilk. Mit den Planungen will das Schulverwaltungsamt aber erst beginnen, wenn die Baumaßnahmen abgeschlossen sind.

Einige Gespräche stünden auch noch aus, die wegen der Corona-Pandemie verschoben werden mussten, teilte die Verwaltung mit. Wann genau die ersten Radabstellanlagen kommen, ist derzeit unklar, durch die unvorhersehbaren, pandemiebedingten Einnahmeausfälle und gleichzeitigen Ausgabenerhöhungen könne keine Aussage getroffen werden, so die Verwaltung.