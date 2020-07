Verkehr in Düsseldorf : Wegen Planungsfehlern wird der Regio-Halt in Bilk erst im März 2022 fertig

Wegen Planungsfehlern wird der Regio-Halt in Bilk erst im März 2022 fertig

Verkehr in Düsseldorf

Vor einem Jahr war der Spatenstich für den Umbau der Haltestelle in Bilk. Im Dezember sollte der Regio-Halt eigentlich eröffnen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Bilk Eigentlich sollte die Station im Dezember eröffnen. Weil Betonfundamente nicht ausreichend dimensioniert worden seien und es Mängel bei der statischen Planung gegeben habe, etwa bei den Oberleitungsmasten, müssen sich Pendler und Reisende aber weiter auf Einschränkungen einstellen.

15 Monate länger werden die Arbeiten am S-Bahnhof in Bilk dauern, wegen Planungsfehlern wird der Regional-Halt statt im Dezember 2020 erst im März 2022 eröffnen. Das teilte die Deutsche Bahn jetzt mit. Dass es zu Verzögerungen kommen wird, ist seit Februar bekannt: „Uns ist eine nicht umsetzbare und nicht genehmigungsfähige Ausführungsplanung vorgelegt worden“, sagt Dirk Helfert von der DB Netz. Betonfundamente seien nicht ausreichend dimensioniert worden, und es habe Mängel bei der statischen Planung gegeben, etwa bei den Oberleitungsmasten, so Helfert. Die Planung dafür musste neu aufgelegt werden, dadurch haben sich die Sperrpausen für den Umbau des Bahnhofs nach hinten verschoben. „Wir müssen auf andere Baustellen Rücksicht nehmen“, sagt DB-Sprecher Stefan Deffner, „die hohe Kunst war es, Zeitfenster zu finden.“