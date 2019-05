BENRATH : Geschichten erzählen mit dem Waldhorn

BENRATH Oliver Kersken lebt in Urdenbach und ist ein gefragter Horn-Solist. Für das Schluppenkonzert am Sonntag im Benrather Schloss erzählt er Kindern, wie zur Kurfürstenzeit Musik gemacht wurde.

An diesem Wochenende findet das Wandelkonzert der Neuen Düsseldorfer Hofmusik auf Schloss Benrath statt. Den Kindern wird am Sonntag um 11 Uhr ein ‚Schluppenkonzert‘ mit Musik aus der Kurfürstenzeit geboten. Ein guter Grund, mit Hornist Oliver Kersken zu sprechen, der dieses Konzert moderieren wird.

„Das ‚Schluppenkonzert‘ veranstalten wir in der Regel im Mai“, sagt Kersken, „dann ist es schon wieder wärmer im Schloss und die Kinder können mit Kissen auf dem Marmorboden des Kuppelsaales sitzen.“ Kersken ist im Düsseldorfer Süden geboren und aufgewachsen. In Urdenbach wohnend, ist er nicht nur ein gefragter und weitgereister Horn-Solist. Seit Februar dieses Jahres ist er Direktor des Oldenburgischen Staatsorchesters mit Verantwortung für dessen gesamtes Personal.

Nach wie vor ist Oliver Kersken Dozent an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf. Dort arbeitet er mit jungen Studierenden. Was reizt ihn an der Moderation eines Konzertes für Kinder? „Ich bin immer fasziniert von der Aufmerksamkeit, die Kinder der Musik entgegenbringen. Sie sind unmittelbar in ihren Reaktionen, völlig unverstellt, geben ihre Emotionen ganz spontan zurück,“ sagt Kersken und ergänzt: „Das ist spannend, aber auch anstrengend. Als Moderator wird man von Kindern anders gefordert als von Erwachsenen, weil man kindliche Reaktionen nicht im Voraus berechnen kann.“