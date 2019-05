Spende für Seniorenheim : Das ist der Mann, der mit einem E-Scooter von Gerresheim nach Benrath bretterte

Benrath Der 80-Jährige, der auf den E-Scooter stieg und zwölf Kilometer quer durch Düsseldorf fuhr... Weil es keine andere Möglichkeit gab, das gespendete Elektromobil ins Seniorenheim zu transportieren, überführte Peter Berger es einfach selbst.

Auf dem Amaturenbrett des roten Elektromobils lässt sich die Geschwindigkeit per Drehknopf regeln. Die Optionen sind „Schildkröte“, für langsame Fahrt, und „Hase“, wenn es schneller gehen soll. Peter Berger schaltet auf „Hase“. Zwölf Kilometer sind es von Gerresheim zum Joachim-Neander-Haus in Benrath. Zwölf Kilometer, für die der 80-Jährige zwei Stunden gebraucht hat. Durch den Eller Forst ist Berger gefahren, am Unterbacher See vorbei und durch den Hasseler Wald, dann die Forststraße entlang bis zum Zentrum plus der Diakonie an der Calvinstraße in Benrath. Denn dort soll das rote Gefährt künftig den Bewohnern des Seniorenzentrums zur Verfügung stehen.