Demokratie : Ausstellung zur Arbeit des Bundestags

Die CDU-Bundestagsabgeordnete Sylvia Pantel (l.) zeigt Schülern des Dürer-Kollegs die Ausstellung. Foto: Endermann, Andreas (end)

Benrath Im Albrecht-Dürer-Kolleg lässt sich in dieser Woche mehr über das deutsche Parlament erfahren. Es gibt auch Führungen durch die Wanderausstellung.

Von Dominik Schneider

„Ich bin oft erschüttert, wie viel Unkenntnis über das politische System es in der Gesellschaft gibt“, sagte die Bundestagsabgeordnete Sylvia Pantel am Montag in Benrath. Die CDU-Politikerin, direkt gewählte Vertreterin des Düsseldorfer Süd-Wahlkreises in Berlin, war gekommen, um die Wanderausstellung des Deutschen Bundestages am Albrecht-Dürer-Berufskolleg zu eröffnen. Noch bis Freitag kann die Ausstellung besucht werden, die auf großen Tafeln über Geschichte, Bedeutung und Funktion des deutschen Parlaments aufklärt.

Bei der Eröffnung am Montag waren zahlreiche Vertreter der umliegenden Schulen sowie Mitglieder der Bezirksvertretung 9 anwesend. Die Abgeordnete plädierte in ihrer Eröffnungsrede für den digitalen Ausbau der Schulen und lobte den guten Weg, auf dem Düsseldorf sich in diesem Punkt bereits befinde. Es sei, so Pantel, eine wichtige Aufgabe des Bildungssystems, jungen Menschen ein Bewusstsein für die Möglichkeiten demokratischer Politik und den kritischen Umgang mit Informationen zu vermitteln. Dem stimmte Jochen Schriever, Schulleiter des Albrecht-Dürer-Kollegs, zu. „Wir wissen im Alltag gar nicht, was wir an unserer parlamentarischen Demokratie haben, und die Ausstellung trägt dazu bei, uns dies zu verdeutlichen“, so Schriever.

Info Der Bundestag am Dürer-Kolleg Öffnungszeiten Die Wanderausstellung ist heute von 8 bis 16 Uhr geöffnet, Mittwoch bis Freitag von 8 bis 15 Uhr. Führungen Begleitete Touren durch die Ausstellung sind möglich nach Voranmeldung im Abgeordnetenbüro, telefonisch unter 0211 757145.

Die Wanderausstellung des Bundestages richtet sich nicht nur an Schulklassen, sondern ist öffentlich zugänglich. Auf den Infotafeln wird beispielsweise erklärt, wie die Abgeordneten arbeiten und wie der Petitionsausschuss funktioniert. Sylvia Bachmann und Michael Hesse, Mitarbeiter des Bundestags, die mit der Ausstellung reisen, führen Interessierte durch die Ausstellung, außerdem gibt es digitale Spiele zur deutschen Demokratie, etwa ein Quiz mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen oder ein Puzzle zu den politischen Gebäuden.