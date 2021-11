Bestsellerautorin Julia Franck ist zu Gast : Die Montagsprosa ist wieder zurück

Düsseldorf Wegen der Pandemie musste die erfolgreiche Reihe ein Jahr pausieren. Dabei war das vergangenen Jahr doch das des 25-jährigen Bestehens. Jetzt wird einfach weitergefeiert. Im November gibt es gleich zwei Termine. Es gilt die 2G-Regel.

Und so gibt es in diesem Monat gemeinsam mit der Stadtteilbücherei Benrath zwei besondere Lesungen: „Wir werden einen Autor zu Gast haben, der das Publikum der Montagsprosa bereits mehrfach begeistert hat, und eine Autorin, die zum ersten Mal in der Montagsprosa auftritt und soeben auf der Buchmesse ihren neuen Roman mit großem Erfolg präsentiert hat“, berichtet die Kulturkreisvorsitzende Karin Füllner, die zudem für das Programm der Montagsprosa zuständig ist. Am 15. November liest Michael Kleeberg aus seinem neuen Roman „Glücksritter. Recherche über meinen Vater“. Das, so Füllner, sei ein beeindruckendes Buch, das den Ideologien und Träumen des 20. Jahrhunderts nachgehe. Auch Bestsellerautorin Julia Franck ist auf der Suche nach ihrer Identität und stellt in Benrath am 29. November ihr neues Buch „Welten auseinander“ vor.