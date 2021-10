Serie Besondere Punkte in Düsseldorf : Ein Politikum im ruhigen Süden

Die Einmündung des Holzwegs auf die Baumberger Fahrradstraße markiert den südlichsten Punkt Düsseldorfs. Foto: RP/Dominik Schneider

Hellerhof Direkt am südlichsten Punkt von Düsseldorf verläuft der Radschnellweg. Die Fahrradstraße ist in Bauberg längst fertig – in Düsseldorf steckt das Projekt im Planungsstau.

Weiterleiten Drucken Von Dominik Schneider

Im äußersten Süden von Düsseldorf gibt es kein Straßenschild. Dieses steht etwas weiter nördlich, dort, wo die Garather Straße von der Landeshauptstadt nach Baumberg übergeht. Doch es gibt noch die stille Stadtgrenze, den südlichsten Punkt Düsseldorfs, etwas abgelegen und so unauffällig, dass er beim Spaziergang leicht übersehen werden kann.

Der äußerste Süden der Landeshauptstadt befindet sich auf dem Holzweg, der auf Düsseldorfer Seite ein asphaltierter Feldweg, in Baumberg eine ruhige Wohnstraße ist. Auf Hellerhofer Gebiet befindet sich hier eine ausgedehnte Kleingartenanlage, auf der anderen Seite gibt es einen Acker. Düsseldorf endet im Süden ruhig und grün, mit dem Gesang von Rotkehlchen und dem Kreischen von Elstern, mit Kleingärten und Brombeersträuchern. Die Nachbarstadt Baumberg, die zu Monheim gehört, schließt sich hingegen mit einem ausgedehnten Wohngebiet an, geprägt von kleinen Reihenhäusern, Wohnblocks und einem Sportplatz. Direkt an der Stadtgrenze gibt es eine Gruppe Bänke, die im Halbkreis angeordnet stehen und hauptsächlich von älteren Menschen aus der Siedlung genutzt werden. Hier steht auch einer der Baumberger Stadtbrunnen, der auf Knopfdruck frisches Trinkwasser spendet.

Doch so ruhig der südlichste Punkt ist – hier versteckt sich auch ein Politikum. Denn vom Holzweg nach rechts biegt eine breite Straße mit gutem, ebenmäßigem Belag ab. Sie verläuft auf Baumberger Gebiet, unmittelbar entlang der Stadtgrenze – und hier ist das Autofahren verboten. Die Fahrradstraße ist ein Teil des Radschnellwegs, der in Düsseldorf fortgesetzt werden soll. Jedoch steckt das Projekt seit Jahren im Planungsstau, erst kürzlich hat der Stadtrat den Bedenken der Lokalpolitik gegenüber der geplanten Route stattgegeben, was weitere Planungen und damit noch mehr Verzögerung nach sich ziehen wird. Somit ist in Düsseldorf noch nicht einmal klar, wo genau der Radschnellweg verlaufen wird – lediglich, dass er den Süden der Stadt mit Neuss verbinden soll, ist beschlossene Sache. Alles andere kann sich in den kommenden Monaten noch ändern.