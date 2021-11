Hochwasserschutz entlang von Flüssen und Bächen : Entlang der Itter droht vielen Bäumen die Fällung

An der Hildener Straße war es beim dem Starkregen zu Überschwemmungen gekommen. Die Itter hatte hier ihr Bett verlassen. Foto: Andrea Röhrig

Hilden/Düsseldorf Der Uferbereich gilt in einigen Abschnitten in Hilden als Hochwasser-Schutzanlage. In Benrath wären von einer möglichen Fällung aber wenn nur Einzelbäume betroffen. Am 8. November gibt es ein Gespräch zu dem Thema.

Wie viele Bäume im Uferbereich der Itter auf ihrem Weg von Solingen bis zur Mündung in Benrath in den Rhein stehen, kann niemand genau sagen – aber es sind viele, allein Tausende zwischen dem Hildener Finanzamt und der Horster Allee. Doch diese Bäume sind nun in Gefahr. Die bis zu 1,50 Meter hohe Böschung auf Hildener Stadtgebiet ist seit kurzem in Teilabschnitten als Hochwasser-Schutzanlage ausgewiesen. „Wenn das als Hochwasserschutz gilt, müssen wir dort die Bäume roden“, sagt Engin Alparslan, Geschäftsführer des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes (BRW). Einige Uferbereiche gelten demnach als Deich, erklärt der BRW-Chef. „Und auf einem Deich darf kein Baum stehen.“

„Bei den hier als Deich bezeichneten Wällen handelt es sich nicht um technisch für den Hochwasserschutz angelegte Bauwerke, sondern um Erdaufschüttungen, die im Zuge der Verlegung der Itter vor vielen Jahrzehnten entstanden sind. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat im Rahmen der vorgegebenen Fortschreibung der Hochwassergefahrenkarten (HWGK) die Schutzwirkung dieser Erdwälle erstmals im Jahre 2019 dargestellt“, erklärt Beatrix van Vlodrop, Sprecherin der Bezirksregierung: Wie mit den Erdwällen weiter verfahren wird, „ist zwischen der Stadt Hilden, dem Bergisch-Rheinischen Wasserverband und der zuständigen Aufsichtsbehörde, dem Kreis Mettmann, abzustimmen.“

Info Entlang der Itter leben rund 200.000 Menschen Länge Die Itter hat eine Länge von 20 Kilometer – von der Quelle bis zur Mündung in den Rhein. Der Höhenunterschied beträgt 206 Meter. Verlauf Die Itter entspringt in Solingen-Gräfrath, durchfließt Haan, Hilden und Benrath und mündet dort in den Rhein. Einzugsgebiet Insbesondere innerhalb von Hilden und Düsseldorf ist sie eng umbaut, nach der Quelle in Gräfrath durchfließt sie den historischen Ortskern Gräfrath verrohrt. Insgesamt leben entlang der Itter rund 200.000 Menschen. Regenrückhaltebecken Im Verlauf des Oberlaufes durchfließt sie überwiegend Grünland und Wald. Im Verlauf der Itter befinden sich im Bereich des Oberlaufs drei Hochwasser-Rückhaltebecken: Ittertal, Kuckesberg und Trotzhilden. Weitere Infos www.brw-haan.de

An der Bahnbrücke in Hilden beginnt in der Hochwasser-Gefahrenkarte die „Hochwasser-Schutzeinrichtung“, die in Höhe des Horster Flutgrabens endet. Der Deich ist nur auf der rechten Seite der Itter – entlang der Kleingärten – eingezeichnet. Hinter der Horster Allee, auf Düsseldorfer Gebiet, zieht sich die „Hochwasser-Schutzeinrichtung“ auf beiden Seiten weiter bis zur Hildener Straße und endet dort. Deshalb wäre das Itter-Ufer auf Düsseldorfer Gebiet nicht von großangelegten Baumfällungen betroffen. Lediglich einzelne Bäume müsste man sich ansehen, heißt es auf Anfrage vom Wasserverband. Für die Sanierung des Itter-Deiches in Benrath gibt es inzwischen eine Genehmigung von der Bezirksregierung. Dafür läuft derzeit die Ausführungsplanung.