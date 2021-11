Geänderte Öffnungszeiten wegen Corona : Das Schlosscafé blieb wegen technischer Probleme zu

Benrath Corona hat viel verändert – wie zum Beispiel die Öffnungszeiten des beliebten Cafés am Benrather Lustschloss. Geschlossen hatte es kürzlich aber wegen eine stechnischen Defekts.

Dass das Schloss Benrath sehr beliebt ist und auch das dazugehörige Schlosscafé, ist hinlänglich bekannt. Für etwas Verwirrung sorgen offenbar öfter in Corona-Zeit die geänderten Öffnungszeiten. So erreichte unsere Redaktion in dieser Woche eine E-Mail, in der ein aufgebrachten Düsseldorfer seiner Sorge Luft machte, dass das Schlosscafé ständig geschlossen haben könnte. „Es gab Zeiten, da war das Café unter der Woche und auch an Wochenenden für Besucher regelmäßig geöffnet und gut besucht“, heißt es weiter. Der RP-Leser fragt sich nun: „Warum eigentlich jetzt nicht mehr?“