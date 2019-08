Düsseldorf-Benrath : Arbeiten für neues Bad gehen voran

Nächsten Monat soll es an der Regerstraße mit den Abrissarbeiten des alten Hallenbades losgehen. Auf dem benachbarten Freibadgelände stehen bereits die Baucontainer.

28 Millionen Euro nimmt die städtische Bädergesellschaft dafür in die Hand. Der Rat der Stadt Düsseldorf hatte Mitte Dezember 2018 einstimmig den dafür nötigen Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss gefällt. Fertigstellung, so heißt es auf dem Baustellenschild, ist voraussichtlich Ende 2021. Und so kann man davon ausgehen, dass Benrath erst in rund zwei Jahren wieder ein eigenes Bad haben wird. Zwischenzeitlich war angedacht worden, dass wenigstens das Hallenbad so lange in Betrieb bleibt, wie nebenan der Neubau entsteht. Doch die Bädergesellschaft entschied sich aus Kostengründen gegen diese Variante. Das Grundstück, auf dem heute das Hallenbad steht, soll für den Wohnungsbau veräußert werden. Der Erlös, so der Plan der Verwaltung, soll die Kosten für die Bädergesellschaft reduzieren. Udo Skalnik, stellvertretender Bezirksbürgermeister in der Bezirksvertretung 9 (SPD), würde es gerne sehen, wenn wie bei der aus seiner Sicht gelungenen Wohnanlage Am Wald auch an der Regerstraße die städtische Wohnungsbautochter SWD zum Zuge kommt. Anwohner des Musikantenviertels befürchten eine zu große Verdichtung. Das war auch Thema bei der Mobilen Redaktion der Rheinischen Post in Benrath vor drei Wochen. Genauere, öffentliche Pläne, wie das Grundstück bebaut werden soll, gibt es noch nicht.