Düsseldorf-Benrath : Bagger räumen VfL-Tribüne ab

Auf dem Gelände sollen Bäume gepflanzt werden. Der Verein wurde von der Maßnahme überrascht. Die Verantwortlichen fürchten, dass vielen Zuschauern die Tribünen fehlen werden.

„Wir sind von dieser Baumaßnahme überrascht worden“, erklärt der VfL-Vorsitzende Sebastian Linden verwundert. Vor allem der Abriss der Stehtribüne bedeute für Verein und Zuschauer einen erheblichen Nachteil. Wie das Amt für Kommunikation in einer Stellungnahme unserer Redaktion gegenüber mitteilt, geschehen Abriss und Baumpflanzung im Rahmen eines Klimaanpassungsprojekts der Landeshauptstadt Düsseldorf. Zur Begründung wird auf Ergebnisse von Untersuchungen verwiesen, die für die Zukunft eine Zunahme von Hitzeereignissen nahelegen. Deshalb sei „eine klimaangepasste Umgestaltung auch von Sportflächen erforderlich“.

Mannschaften Aktuell spielt die erste Mannschaft der Schlossstädter in der Bezirksliga. Trainer ist Botan Melik.

Verein Der VfL Benrath wurde 1906 gegründet und war in den 1930er und 1940er Jahren einer der stärkesten Fußballvereine der Landeshauptstadt.

„Sowohl die bisherigen Treppenaufgänge als auch die Stehplatzreihen wurden ständig von Zuschauern genutzt, nicht selten als einzige Sitzmöglichkeit weit und breit“, unterstreicht der VfL-Vorsitzende, der die geplante Baumbepflanzung ausdrücklich begrüßt. „Allerdings muss für die verloren gegangenen Zuschauerplätze ein Ersatz geschaffen werden“, fordert Linden. Seitens der Stadt will man sich dieser Problematik wohl nicht verschließen. „Sollte in der Zukunft ein konkreter Bedarf ersichtlich werden, kann hier durch kleine mobile Elemente Abhilfe geschaffen werden“, heißt es in der Stellungnahme weiter.