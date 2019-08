Deichsanierung am Schlossufer von Düsseldorf-Benrath : Nächster Schritt für Deichbau am Schlossufer

Nächster Schritt für Deichbau am Schlossufer

Deichsanierung am Schlossufer von Düsseldorf-Benrath

Damit die Itter wieder oberirdisch in den Rhein fließen kann, muss der Bootssteg der Rudergemeinschaft verlegt werden. Foto: Andrea Röhrig

Der Bergisch-Rheinische Wasserverband hat bei der Bezirksregierung die Unterlagen für das Planfeststellungsverfahren eingereicht.

Es wird noch etwas dauern, bis Äsche, Döbel, Quappe oder Plötze in der Itter wieder ihren Laichplatz finden. Doch es ist Bewegung gekommen in das umfangreiche Renaturierungsprojekt im Mündungsbereich jenes 20 Kilometer langen Rhein-Nebenflusses, der im Bergischen Land als Bach nördlich von Solingen-Gräfrath entspringt und südwestlich des Benrather Schlossparks – derzeit unterirdisch – in den Rhein fließt.