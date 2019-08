Düsseldorf-Benrath : Leiter für Naturkundemuseum gefunden

Der promovierte Diplom-Biologe Gunnar Gad (50) übernimmt den Posten zum 1. September.

Denn eines ist klar, die im Westflügel untergebrachte Einrichtung lockt derzeit niemanden hinter seinem sprichwörtlichen Ofen hervor. Alles wirkt angestaubt, sowohl die Exponate, als auch die Geschichte, die erzählt wird. Da die Stiftung von Bund, Land und der Stadt Düsseldorf in den kommenden zehn Jahren rund 60 Millionen Euro an Fördergeldern erhält – unter anderem für die Sanierung des Haupthauses und seiner beiden Flügel – ist auch Geld dafür da, das Naturkundemuseum auf neue Füße zu stellen. „Wir haben bei der Personalauswahl darauf geachtet, dass der- oder diejenige am neuen Konzept mitarbeiten und -denken soll“, berichtet Maas, Gad habe ein großes Interesse gezeigt, ein Museum mitzugestalten. Diese Arbeit kann dann auch bald beginnen. Die von Gad beim Einstellungsverfahren vorgelegten Konzeptideen, so Maas, hätten alle sehr überzeugt. Allerdings sei bei einem solch frühen Planungsstand noch nicht klar, ob und was man davon umsetzen könne.