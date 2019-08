Düsseldorf: Straßeninstandsetzung im Stadtbezirk 9 : Sanierung auf unbestimmte Zeit verschoben

Benrath Die Sanierung der Asphaltdecken von Benrodestraße und Pigageallee werden weiter auf sich warten lassen. Die Kampstraße wurde gerade saniert.

(rö) Wer mit dem Fahrrad über die Benrodestraße fährt, sollte sein Lenkrad gut festhalten, denn man wird ordentlich durchgerüttelt. An allen Ecken und Enden ist der Asphalt geflickt. Inzwischen warten die Benrather seit einigen Jahren darauf, dass die zugesagte Sanierung von der Stadt durchgeführt wird. Auch bei der Mobilen Redaktion der RP in Benrath vor drei Wochen war der schlechte Zustand einiger Straßen in Benrath Thema. Bereits Anfang 2018 wurden die Anwohner von der Stadt vertröstet. Damals teilte die Stadt auf Anfrage mit, dass es Verhandlungen mit den Stadtwerken über eine Erweiterung des Fernwärmenetzes für die Benrodestraße gibt. Das Rathaus soll ja aufwendig saniert und modernisiert werden. Den gleichen Stillstand gibt es aktuell für die bereits für 2017 zugesagte Sanierung der Fahrbahndecke an der Pigageallee. Auf eine aktuelle Anfrage unserer Redaktion, teilte Stadtsprecher Volker Paulat nun für beide Projekte unisono mit: „Die Planungen können zurzeit aufgrund anderer, höher priorisierter Projekte leider nicht bearbeitet werden. Sobald entsprechende personelle Ressourcen zur Verfügung stehen, wird mit der Planung begonnen.“