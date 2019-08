Projekt : Nachhilfe an der Nähmaschine

Benrath In einem Ferienprojekt in der Benrather Bücherei bringen Senioren Kindern die Grundlagen des Handarbeitens bei.

Lisa ist Schülerin und bastelt gerne. In der Schule hat sie eine Handarbeits-AG besucht und dort zum ersten Mal genäht. Hannelore Bartelheimer ist Rentnerin und hat lange als Schneiderin gearbeitet. In der Stadtbücherei Benrath zeigt sie Lisa ihre Tricks mit Nadel und Faden.

„Wie geht das?“ lautet der Titel des Ferienprojekts, initiiert von der Künstlerin Anne Mommertz. Das Prinzip: Ältere Menschen sollen ihre Fähigkeiten an eine jüngere Generation weitergeben, die oft wenig Erfahrung mit Heim- und Handarbeit hat. Seit 2017 findet das Projekt in der Stadtbücherei Benrath statt, gestern war der letzte von drei Terminen in diesem Jahr. Mommertz arbeitet sowohl mit Kindergärten als auch mit den Zentren plus zusammen und hat so den Bedarf festgestellt. „Die Kinder lernen von den Senioren Dinge, die ihnen erhalten bleiben: Wer einmal genäht hat, hat die Technik immer als Option“, sagt Mommertz. Sie hat beobachtet, dass in der Schule wenig Praktisches vermittelt wird und dass die Erfahrungen der älteren Generation oft nicht weitergegeben wird. „Und das ist natürlich schade“, sagt sie.