Düsseldorf-Benrath : Schülerin brilliert bei Bachmann-Preis

Die 13-jährige Gymnasiastin Sanaa Aamraoaui überzeugte die Jury des Ingeborg-Bachmann-Nachwuchswettbewerbs mit einem Text über ihren neugeborenen Bruder. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Achtklässlerin Sanaa Aamraoui (13) belegte beim Junior-Ingeborg-Bachmann-Literaturwettbewerb in ihrer Altersklasse den zweiten Platz. Ebenfalls Platz zwei erreichte Emma Renger aus der 6c.

Den Anruf hatte ihr Vater angenommen. Der reichte das Telefon weiter, bedeutete ihr noch, dass es die Jury ist. Darauf hatte die 13-jährige Sanaa Aamraoui lange gewartet, monatelang. Dass nun die Jury des Junior-Ingeborg-Bachmann-Literaturwettbewerbs aus Klagenfurt anrief, konnte nur eines bedeuten: Ihr Text war ausgezeichnet worden. Mit einem leichten Zittern nahm Sanaa das Telefon in die Hand. Und eine Stimme mit leicht österreichischem Akzent teilte ihr mit, dass sie zu den Nachwuchs-Preisträgern des Jahres gehört. „Ich musste mich so konzentrieren, damit ich vor lauter Aufregung begriff, worum es ging.“

Ende vergangenen Jahres hatte die Achtklässlerin des Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums den Text zu Papier gebracht. Die Schüler der Benrather Schule beteiligen sich seit Jahren an dem Wettbewerb. Dieses Mal taten sie es mit besonderem Erfolg. Nicht nur Sanaa Aamraoui gewann in ihrer Altersstufe den zweiten Preis, auch die jüngere Emma Renger aus der 6c erhielt einen zweiten Preis in ihrer Altersklasse.

Info Nachwuchsförderung in Gedenken an Bachmann Was Junior-Ingeborg-Bachmann-Literaturwettbewerb Wieso Nachwuchsförderung der Stadt Klagenfurt im Gedenken an die Schriftstellerin Auszeichnung Der Preis gilt als eine der wichtigsten literarischen Auszeichnungen im deutschen Sprachraum. Eine Jury wählt die Preisträger unter den anonymisierten Texten aus.

Vorgegeben waren bei der Ausschreibung die Länge, die der Text maximal haben sollte – zwei DIN-A4-Seiten – und das Thema. Es lautete schlicht: „Augenblicke“. Und Sanaa wusste gleich, welcher Augenblick das nur sein konnte. Er liegt schon etwas zurück. Sanaa war gerade sieben Jahre alt geworden. Es war der Moment, als sie ihren kleinen Bruder zum ersten Mal sah, in einer Wiege im Düsseldorfer Universitätsklinikum. Der Tag ist ihr im Gedächtnis haften geblieben, mit allen seinen Details. So sehr, dass sie den Text einfach runterschreiben konnte. Sie tat es an einem Nachmittag, zwischen Schule und Sport.

Die Nacht vor diesem Tag hatte sie bei einer Freundin geschlafen, weil die Mutter bereits in der Klinik war. Von der Mutter der Freundin erfuhr sie dann frühmorgens, dass sie nun einen Bruder hat. Zur Schule musste sie dennoch. Was an diesem Morgen im Unterricht behandelt wurde, weiß sie nicht mehr. Es flog alles an ihr vorbei. Sie konnte nur denken: Ich habe einen Bruder. Beim letzten Klingeln wartete schon ihr Vater am Schultor, mit dem sie in die Klinik fuhr. Sanaa konnte es nicht schnell genug gehen.

Dann waren sie endlich auf der Geburtsstation. Ihre Mutter habe sie kaum wahrgenommen, erzählt Sanaa in ihrem berührenden Text. Sie sah nichts anderes als diese kleine Wiege. Und dann war er da, der Augenblick. Sanaa beschreibt es so: „Ich hatte das Gefühl, mein Herz setzt einen Herzschlag aus, nur um dann doppelt so schnell weiterzuschlagen.“ Kurz darauf durfte sie ihren Bruder, „der kaum mehr wog als eines meiner Stofftiere“, auch auf den Arm nehmen. „Ich habe ihn von der ersten Sekunde an geliebt.“

Mit der Auszeichnung hatten Sanaa und ihre Familie kaum mehr gerechnet. Als der Anruf nun kam, war die Freude groß. So sehr, dass sie und ihr Vater sich kurzerhand entschlossen, auf eigene Kosten zur Preisverleihung nach Klagenfurt zu fliegen. Der Förderverein des Annette-Gymnasiums steuerte dazu einen kleinen Zuschuss bei.