Benrather Schlosspark in Düsseldorf: 127 Tonnen Kalk für den Schloss-Wald

Benrath Weil der Boden zu sauer ist, sind bereits mehrere Buchen umgefallen. Der Parkwald am Schloss soll nun regelmäßig gekalkt werden, um ihn für die nächsten Generationen erhalten zu können.

Per Unimog wird der Stoff von dem Unternehmen, das sich auf Waldkalkungen spezialisiert hat, aus einem Gebläse auf den Waldboden geblasen. 70 Meter ist die Reichweite. „Das reicht aus, um von den Wegen aus den gesamten Parkwald abzudecken“, sagt Axel Rendenbach, Baumsachverständiger beim Gartenamt. Bei einem Ortstermin erzählt er über die Aktion, die den Parkwald für weitere Generationen erhalten soll. Seit Pfingststurm Ela 2014 durch den Wald fegte und Bäume wie Streichhölzer umblies, sind Lücken entstanden, in die der Wind nun umso besser stoßen und die Bäume angreifen kann. Damals mussten im unmittelbaren Gartenbereich 40 Bäume gefällt werden, im Parkwald waren es sogar 226. Bäume, die im Verbund stehen, können sich gegenseitig besser schützen. Im Januar 2018 wütete dann auch Sturm Friederike im Schlosspark und ließ Bäume umfallen. Und bei Sturm Eberhard sind erst vergangene Woche im Parkwald wieder 25 Bäume umgefallen. .

„Wir kalken den Parkwald zum ersten Mal, aber wir gehen davon aus, dass wir das jetzt regelmäßig machen werden“, sagt Experte Rendenbach. Schon vor einigen Jahren war das überlegt worden, doch damals fehlten die Mittel, um den Kalk per Hubschrauber ausbringen zu lassen. Doch jetzt ist die Stadt über die Ausschreibung auf das Unternehmen Waldkalkung Lukas Schmidt gestoßen. Preislich liegen zwischen deren Dienstleistung und der Kalkung per Luft Welten. Mit dem Hubschrauber kostet das Verteilen von Kalk pro Hektar 4500 Euro, per Unimog sind es 300 Euro. Zudem kann der Stoff gezielt auf den Waldboden gebracht werden und die Ökobilanz fällt besser aus. Rendenbach ist sich sicher, dass eine Kalkung auch in anderen Düsseldorfer Parks Sinn ergibt, wie im Niederheider Wäldchen.