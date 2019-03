Kirchenzeitung: „Fischerbrief“ der Gemeinde erhält Auszeichnung

Benrath Zweiter Platz beim Wettbewerb „Pfarrbrief des Jahres“

In der Laudatio wurde der Benrather „Fischerbrief“ besonders für sein schlankes Layout und die gelungene Fotografie gelobt. Er zeichne, so die Fachjury, ein „sympathisches Bild von Kirche, Glaube und Gemeindeleben“. Des Weiteren gab es Anerkennung für die inhaltliche Kombination aus gut umgesetzten Standartinhalten und den Geschichten über die Menschen in der Gemeinde, die, so das Urteil der Preisrichter, besonders feinfühlig geschrieben sein. Ebenfalls ein Kriterium für den Erfolg des „Fischerbrief“ dürfte die Kreativität des Redaktionsteams gewesen sein. In einer Ausgabe, die sich mit dem Schwerpunktthema „Leib und Seele“ befasste, wurden für die Titelseite nach Zimt riechende Duftfarben verwendet, laut Laudatio eine „sehr durchdachte Publikation“.