Pflege: Caritas zieht sich aus dem Süden zurück

Düsseldorf-Süd Die ambulante Pflege wird umstrukturiert. Viele Patienten im Düsseldorfer Süden bekommen jetzt die Kündigung.

Der katholische Wohlfahrtsverband Caritas muss seine Arbeit im Düsseldorfer Süden weitgehend umstrukturieren. Als Grund dafür werden wirtschaftliche Zwänge genannt. Gerade die ambulante Pflege, also die Unterstützung hilfsbedürftiger Patienten in deren eigener Wohnung, arbeite seit Jahren defizitär, wie es in einer Erklärung heißt. Dies liege auch an den überdurchschnittlich hohen Löhnen, die die Caritas im Vergleich zu einigen anderen Trägern zahle. Gerade bei Fahrten in entlegene Stadtteile – Dieter Hess und seine Frau wohnen beispielsweise in Hellerhof – stehen die Fahrtzeiten der Pflegekräfte in keinem Verhältnis zur eigentlichen Arbeitszeit. „Für zwei Patienten eine halbe Stunde durch den Stadtverkehr fahren zu müssen, ist wenig effizient“, sagt Caritas-Sprecherin Stephanie Agethen