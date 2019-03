Verlosung: Karten für Wandelkonzert zu gewinnen

Benrath Am Wochenende ertönt unter dem Titel „Der barocke Glanz kehrt zurück“ Musik aus dem 18. Jahrhundert zu Ehren von Kurfürst Carl Theodor im Corps de Logis im Benrather Schloss. Das Kurfürstenpaar Carl Theodor und Elisabeth Auguste aus Mannheim logierten 1746 für ein Jahr in ihrer Residenzstadt.

Die „Mannheimer Hofkapelle“, die vor dem Beginn einer großen Karriere stand, begleitete das Paar und reiste mit nach Düsseldorf. Die Neue Düsseldorfer Hofmusik lädt am Freitag, 22. März, 20 Uhr, und am Samstag, 23. März, zum Wandelkonzert. Wir verlosen in Kooperation mit der Stiftung dreimal zwei Karten für das Konzert am Samstagabend, das um 20 Uhr beginnt. Tickets kosten 27 Euro; es gibt sie an der Abendkasse oder im Museumsshop. Die Freikarten verlosen wir unter allen, die morgen bis 24 Uhr eine E-Mail an die Adresse benrath@rheinische-post.de schicken.