Bildung: Die Annette-App ist online

So sieht das Interface der Anette-App für iOS aus. Foto: RP/Sceenshot

Benrath Das Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium hat jetzt eine App, mit der die Schüler ihren Schulalltag besser organisieren können. Programmiert wurde sie in einer AG.

Das Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium in Benrath hat eine eigene App. Sie ist im sogenannten App-Store zu finden und kann dort kostenfrei heruntergeladen werden.

Bislang gibt es die App nur für das Apple-Betriebssystem iOS. Eine Version für Android-Anwendungen soll demnächst folgen. Entwickelt wurde die Annette-App in der App-Coding-AG von den Schülern der Q1 (Klasse 11), Lukas Ellerbrock und Marc Peter.

Die Annette-App bietet den Zugang zu verschiedenen Angeboten. So finden sich dort unter anderem die Stundenpläne, der Speiseplan der Mensa, der Zugang zur Homepage der Schule, ein Grundriss des Gebäudeplans und der Vertretungsplan. Mit einer entsprechenden Suchfunktion lässt sich dieser Plan für jede Klasse eigens individualisieren. Die Oberstufen-Schüler können sich mit der App ihre Kurse zusammensuchen und erhalten so ebenfalls einen maßgeschneiderten Plan.

Die Schule weist allerdings ausdrücklich darauf hin, dass die Verwendung der App nicht von der üblichen Sorgfaltspflicht entbindet. Alle dort gemachten Angaben bezüglich des Vertretungsunterrichts seien, wie auch die auf der Homepage, ohne letztliche Gewähr. „Das stand nicht in der App“ ist also auch zukünftig am Gymnasium keine Ausrede oder Entschuldigung.