Verkehr: Umleitungen durch Gleisarbeiten

Düsseldorf Süd Gleisarbeiten sorgen für Umleitungen und Ausfälle

Die Rheinbahn erneuert am nächsten Wochenende auf der Kölner Landstraße an mehreren Stellen die Gleise. Von Freitag, 22. März, 21 Uhr, bis Montag, 25. März, 4 Uhr, wird es auf mehreren Linien zu Umleitungen und Behinderungen kommen. Die nötigen Fahrplanänderungen im Überblick:



U71 und U83 Aus der Innenstadt kommend, enden die Bahnen an der Haltestelle Südpark. Auf der Strecke bis Benrath Betriebshof sind Busse im Einsatz.