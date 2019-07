Diskussion in Düsseldorf-Benrath : Schüler debattieren über Klimawandel

Benrath Am Schloß-Gymnasium hatte die Initiative „debate!“ Politiker zur Diskussion eingeladen.

Gut ein halbes Jahr ist es her, dass Schüler europaweit zum ersten Mal auf die Straße gingen und eine bessere Umweltpolitik forderten. Einige Schüler des Schloßgymnasiums Benrath gehen einen Schritt weiter. Sie haben die Schülerinitiative „debate!“ gegründet, mit der sie Jugendliche zum politischen Engagement bewegen und die Debattenkultur in der Schule zu verschiedenen jugendrelevanten Themen fördern wollen. Am Donnerstagabend fand ihre erste öffentliche Veranstaltung zusammen mit den Landtagsabgeordneten Christian Untrieser (CDU) und Wibke Brems (Grüne) am Schloß-Gymnasium statt.