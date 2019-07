Rudergesellschaft Bentrath : Rudergesellschaft feiert mit neuem Vorstand

Benrath Am Samstag, 6. Juli, lädt der Verein ab 11 Uhr zum Jazzfrühschoppen auf seine Anlage am Benrather Schlossufer.

Wer Interesse an Jazz-Musik und netten Gesprächen rund um den Rudersport hat, kann heute ab 11 Uhr bei der Ruder-Gesellschaft Benrath am Benrather Schlossufer 35 vorbeischauen. Denn auf dem Hof des Vereins findet der traditionelle Frühschoppen statt.

Das Fest trägt das Motto „Hier sitzt ihr in der ersten Reihe“. Für die Verpflegung der Gäste ist gesorgt. Neben kühlen Sommergetränken gibt es Fleisch vom Grill. Für die Musik auf dem Fest sorgt die Jazz-Band „Lost in the Jam“, berichtet die Pressesprecherin der Ruder-Gesellschaft Benrath, Jutta Lierenfeld.

Proteste am Samstag : Demos für Geflüchtete und Schiffbrüchige in NRW

Diese Vorstandsmitglieder haben den alten Vorstand, der aus dem Vorsitzenden Ulrich Köster sowie Rüdiger Schmerfeld und Hans-Werner Ewerth bestand, abgelöst. Unter deren Leitung hatte sich bei der Ruder-Gesellschaft Benrath einiges getan. Es wurden mehrere neue Boote angeschafft, das Anfängerrudern am Unterbacher See und die Rennruderabteilung am Fühlinger See in Köln intensiviert sowie der Fitnessraum und die Sporthalle saniert.