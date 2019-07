Straßentieferlegung in Düsseldorf-Benrath : Kostenexplosion bei Straßenbauprojekt

Benrath Statt 7,4 Millionen Euro soll die Tieferlegung der Bamberger Straße nun über elf Millionen Euro kosten. Hintergrund ist auch der enge Zeitplan. Bis Ende 2020 muss der Umbau erfolgt sein. Andernfalls kann der Kranhersteller Konecranes seine Güter nicht mehr zum Reisholzer Hafen transportieren.

Besagte Unterführung führt in Benrath an einem neuralgischen Punkt unter der Eisenbahn her. Für den Schwerlastverkehr ist sie wegen ihrer geringen Höhe nicht nutzbar. Derzeit läuft es deswegen so, dass der Kranhersteller Konecranes seine Güter nachts oberirdisch über die Gleise führt, um sie von Benrath aus zum Reisholzer Hafen zu bringen. Dafür werden die Oberleitungen für die Eisenbahn angehoben. Das wird nicht mehr möglich sein, wenn der Ausbau des Schienennetzes für den Schnellzug RRX beginnt.