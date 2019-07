Schützenfest in Düsseldorf Benrath : Die Benrather Kirmes kommt zurück

Benrath Zuletzt hatte das Volksfest wegen des mangelnden Interesses nicht stattgefunden. Jetzt wagen die Schützen einen neuen Versuch.

„Die Voraussetzungen sind optimal. Es würde mich wundern, wenn es hier nicht laufen würde“, sagt Jelle Traber, während er über den weitläufigen Schützenplatz an der Bayreuther Straße blickt. Einmal im Jahr wird der riesige Platz, der an allen anderen Tagen als Parkplatz genutzt wird, zur großen Bühne der Benrather St. Cäcilia Schützenbruderschaft. Doch eine große Kirmes suchten die Benrather in den vergangenen Jahren vergebens. Mit den ambitionierten Plänen von Diana Brenneke und Schausteller Traber soll sich das am kommenden Wochenende ändern.