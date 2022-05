Personalie in der Stadtverwaltung : Stadtsprecherin Jäckel-Engstfeld in Mutterschutz – Nils Mertens übernimmt kommissarisch

Kerstin Jäckel-Engstfeld Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die Leiterin des Amts für Kommunikation, Kerstin Jäckel-Engstfeld, geht in den Mutterschutz und dann in Elternzeit. Ihr Vertreter kommt von der Bild in Düsseldorf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Düsseldorfer Journalist Nils Mertens wird kommissarischer Leiter des Düsseldorfer Amtes für Kommunikation, weil Amtsleiterin Kerstin Jäckel-Engstfeld in Mutterschutz und Elternzeit geht. Er soll die Position vorbehaltlich der Zustimmung des Rates und des Personalrates zum nächstmöglichen Zeitpunkt antreten.

Oberbürgermeister Stephan Keller sagte, man habe einen ausgewiesenen Kenner der Düsseldorfer Kommunal-, Politik- und Medienszene für die Vertetung Jäckel-Engstfelds gefunden. Diese habe in den vergangenen anderthalb Jahren exzellente Arbeit geleistet und Innovationen vorangetrieben. „Wir freuen uns, die Zusammenarbeit in ihrer jetzigen Funktion wieder fortzusetzen." Jäckel-Engstfeld ist mit dem Düssldorfer Grünen-Landtagsabgeordneten Stefan Engstfeld verheiratet.

Mertens ist in Düsseldorf aufgewachsen, hat die Axel-Springer-Akademie in Berlin und ein Volontariat bei Bild Hamburg absolviert. Seit Dezember 2020 ist er der verantwortliche Redakteur und Blattmacher der Bild Düsseldorf.