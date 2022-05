Abwehr von Hackerangriffen : G7-Digitalminister beraten in Düsseldorf über Cybersicherheit

Düsseldorf Ob Hackerangriffe, Strombedarf von Rechenzentren oder freier Datenfluss - bei solchen Themen wollen die G7-Staaten sich künftig besser abstimmen. Ein Staat außerhalb des Staatenbündnisses war bei einem Ministertreffen zumindest virtuell mit dabei: die Ukraine.

Um gegen Cyberangriffe besser gewappnet zu sein, wollen sich die G7-Staaten künftig intensiver untereinander austauschen. Ein zweitägiges Treffen der Digitalminister dieser sieben demokratischen Industriestaaten begann am Dienstag in Düsseldorf. Im Fokus stand die Verbesserung der sogenannten Cyberresilienz, also der Widerstandsfähigkeit gegen Attacken im Internet. Eine gemeinsame Erklärung hierzu sollte am frühen Dienstagabend vorgestellt werden.