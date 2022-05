Volker Wissings „Doorstep“ in Düsseldorf : G7-Digitalminister tagen im Steigenberger

Volker Wissings „Doorstep“ in Düsseldorf

Düsseldorf Ein großes Polizeiaufgebot und Fine Dining bekamen die G7-Digitalminister in Düsseldorf geboten. Ernste Themen standen auf der Agenda der hochkarätigen Zusammenkunft.

Neugierig blickten viele der Passanten am Corneliusplatz auf das beeindruckende Polizeiaufgebot vor dem Steigenberger Parkhotel. Am traditionsreichen „Eck“ ist es gerade ruhig, denn Hotelchef Carsten Fritz ließ die Bauarbeiten an der Terrasse Königsallee/Ecke Elberfelder Straße kurzzeitig unterbrechen.