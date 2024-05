Zeigt uns eure Welt in Düsseldorf! Jetzt für „Mein Düsseldorf“ auf Instagram bewerben

Jede Woche darf eine andere Düsseldorferin oder ein anderer Düsseldorfer den Account so befüllen, wie sie oder er will. Von Selfies über Essensfotos und Sonnenuntergänge bis hin zu besonderen Perspektiven auf die schönste Stadt am Rhein, alles ist erlaubt. Nach einer Woche wird der Account weitergegeben, entweder an ein bekanntes Düsseldorfer Gesicht oder an eine andere spannende, aber vielleicht noch nicht allen bekannte Düsseldorfer Persönlichkeit.