Düsseldorfer Tänzer vor der Kamera : Ungewöhnliche Fotosession beim Ballett am Rhein

Ungewöhnliche Fotosession beim Ballett am Rhein

Düsseldorf Kulturschaffende haben besonders unter der Pandemie gelitten. Der Düsseldorfer Fotograf Alexander Vejnovic nutzte ein Stipendium für ein außergewöhnliches Projekt.

Hochgezogene Schultern, große Augen, ausgestreckte Hände: Die Fotoreihe von Alexander Vejnovic tanzt buchstäblich aus der Reihe. Durch ein Stipendium der Bundesregierung bekam der Düsseldorfer Fotograf die Möglichkeit, die Tänzer des Balletts am Rhein zu einem ungewöhnlichen Fotoshooting einzuladen. Statt der üblichen Ballettfotos wollte Vejnovic eine Nähe zwischen Kamera und Fotomodell herstellen und überließ den Tänzern somit viel Spielraum vor der Linse, um sich selber auszuprobieren und zwischenmenschliche Nähe herzustellen.

Das Ergebnis seiner Idee sind außergewöhnliche Porträtaufnahmen der Tänzer, die in der Interaktion mit dem Fotografen eine eigene Choreographie entwickelten. Die Porträts zeigen beispielsweise die 22-jährige Neshama Nashman aus Kanada, die gebannt auf ein Nichts in ihren offenen Händen sieht, oder den 19-jährigen Miquel Martínez Pedro aus Spanien, der die Schultern zu den Ohren hochzieht und mit großen Augen in die Kamera schaut.