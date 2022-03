Kreatives Düsseldorf : Zwei Kunsttage mit „Einblick“

Bilk/Friedrichstadt Drei Studentinnen präsentieren Freitag und Samstag künstlerische Schaufenster in Bilk und Friedrichstadt. Die Idee dazu entstand im Corona-Lockdown.

Fotografien im Gemüseladen, Malerei im Café und Collagen in der Eisdiele: Wer Kunst an ungewöhnlichen Orten sehen möchte, kann Freitag und Samstag an einem der Rundgänge mit dem Namen „Einblick“ teilnehmen. Organisiert wird die Aktion von Klara Krebs, Sarah Cüppers und Theresa Strebling. Die Studentinnen der Kunstvermittlung und des Kulturmanagements an der Heinrich-Heine-Universität hatten die Idee zu „Einblick“ im langen Corona-Lockdown. „Viele Künstler zeigten ihre Werke nur noch im Schaufenster, dieses Konzept haben wir etwas weiter entwickelt“, sagt Theresa Strebling. Das Trio rief via Instagram alle Kunstschaffenden in Bilk und Friedrichstadt zum Mitmachen auf, gleichzeitig fragten die Studentinnen die ansässigen Geschäftstreibenden, ob sie für zwei Tage ein Schaufenster für Kunst freiräumen würden. Es gab 15 Zusagen von Inhabern und großes Interesse von Malern, Fotografen und Bildhauern, die ihre Werke am Freitag und Samstag in den Schaufenstern zeigen. Der Vorteil: „Ob zum Sonnenaufgang, zur Feierabendzeit oder in der Nacht – die Fenster sind von der Straße aus unabhängig von den Öffnungszeiten zu sehen“, sagen drei Organisatorinnen. Sie haben fünf Touren zusammengestellt, um den Kunst-Pilgern Inspiration und Struktur zu bieten.