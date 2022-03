Düsseldorfer sollen mitmachen : Mitarbeit an grüner Stadtgestaltung

Spielplätze gehören zu den „Grün- und Freiflächen“ der Stadt. Foto: Julia Brabeck

Düsseldorf Wie sollen Parks, Spielplätze und Gärten in Zukunft aussehen? Bürger aus dem Stadtbezirk 6 können online oder per Brief Vorschläge einreichen.

Hinter dem sperrigen Wort „Grünordnungsrahmenplan“ versteckt sich die Planung, wie Grün- und Freiflächen in Zukunft genutzt werden sollen. Zu diesen Flächen gehören Parks, (Klein-)Gärten, Sportanlagen, Spielplätze und Ähnliches. Im Stadtbezirk 6, der Rath, Unterrath, Lichtenbroich und Mörsenbroich umfasst, sollen sich Bürger und Bürgerinnen in den kommenden Monaten in zwei Stufen an der Ausarbeitung des Plans beteiligen.

Aufgestellt wird dieser vom Garten-, Friedhofs- und Forstamt, unterstützt wird das Amt von vielen Fachämtern und Verwaltungsstellen. Doch auch die Bürgerinnen und Bürger sollen sich einbringen – zunächst digital. Es geht dabei um Anregungen, Wünsche und Kritik für die Grünflächen. Interessierte können diese online äußern. Ein Button zur Beteiligung befindet sich auf der Webseite der Stadt (www.duesseldorf.de unter „Öffentlichkeitsbeteiligung“ oder bei duesseldorf.de/stadtgruen unter „Aktuelles und Termine“). Es ist auch möglich, sich per Brief an das Gartenamt zu wenden. Wie die Stadt auf Anfrage mitteilt, hat man sich wegen der Pandemie dafür entschieden, eine Online-Befragung durchzuführen.

Im Sommer ist eine zweite Beteiligungsrunde geplant, diese soll dann in Präsenz stattfinden. Dabei soll ein Zielkonzept erarbeitet werden, in dem die Ergebnisse dieser ersten Beteiligung berücksichtigt werden. Sowohl postalisch als auch online ist es bis zum 31. März möglich, sich zu mit Vorschlägen zu melden.

Grünordnungspläne gibt es in Düsseldorf schon seit mehr als 40 Jahren für die einzelnen Stadtbezirke, aber auch für die gesamte Stadt. Mit dem Klimawandel und den damit einhergehenden Hitzewellen, Überschwemmungen und Stürmen steht die Stadt vor neuen Herausforderungen. Diese werden durch die Pandemie noch verschärft, hinzu kommen die steigenden Einwohnerzahlen. Deshalb ist eine Überarbeitung des Planes notwendig, um die Grün- und Freiflächen an die zukünftigen Herausforderungen anzupassen und entsprechend sinnvoll zu nutzen.