Hochzeit des Füchschen-Chefs: Eheglück für Gastronom Peter König

Düsseldorf Füchschen-Chef Peter König hat es getan, und zwar so richtig: Er hat seinen langjährigen Partner geheiratet. „Wir sind überglücklich", sagt König.

Am 12. Oktober 2016 hatte er sich bereits mit Stephan Torge verpartnert. Am 16. Januar dieses Jahres machte er Nägel mit Köpfen: "Wir haben uns im Standesamt an der Inselstraße das Jawort gegeben", wie der Gastronom unserer Redaktion gegenüber bestätigte. Fast vier Jahre sind die beiden schon ein Paar, berichtet König.