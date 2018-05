Reise Nach Frankreich: Die Kraftwerk-Fans genießen die Côte d'Azur

Düsseldorf Aus der Not eine Tugend gemacht haben die Kraftwerk-Fans

David Sanborn (50) und seine Ehefrau Jennifer Huber (44). Aus Tampa in Florida eingeflogen kamen die beiden in der vergangenen Woche und reisten mit dem Autor und Ex-Bassisten der Band Die Krupps, Rudi Esch, an die Côte d'Azur, um ein paar entspannte Tage zu verbringen. Dabei besuchte das Trio die Schwester von Kraftwerk-Gründungsmitglied Florian Schneider-Esleben, Claudia Schneider-Esleben. Die Designerin und Galeristin lebt und arbeitet zeitweise auch in dieser Region. "Das war eine wirklich schöne Begegnung", schwärmt Rudi Esch.