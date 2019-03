Modeparty: Model Anuthida im Levi’s Store

Düsseldorf Jeans ist längst nicht mehr nur Jeans. Su auch bei Levi’s gesehen.

Wenn Influencerin und GNTM-Teilnehmerin (2015) Anuthida Ploypetch nach Düsseldorf kommt, dann zieht es sie in ihren geliebten Bubbletea-Laden in der Innenstadt. Oder aber in den neuen Levi’s Store an der Schadowstraße. Das Herzstück des neuen Geschäftes ist der integrierte Tailor-Shop: Fans können sich hier ihre Lieblings-Jeansstücke nach ihren persönlichen Vorlieben anpassen und gestalten lassen. Das Angebot reicht von Kürzungen und Individualisierungen über das Anbringen von Monogrammen bis hin zu exklusiven Aufnähern und Nieten. Anuthida war bei der Eröffnung dabei. Fast 200 Gäste kamen, für die es Sekt, Longdrinks und Snacks gab. Die Print Bar wartete mit exklusiven Motiven auf: Zurzeit haben Fans die Möglichkeit, Designs des Künstlers Jamie Hewlett auf Jeans drucken zu lassen, die dieser für Levi’s kreierte. Die Designs drehen sich um die vier Charaktere der Grammy- und Brit-Award-gekrönte britischen Band Gorillaz, die für ihre markante Optik bekannt ist. Schon 2016 eröffnete in der Altstadt ein Levi’s Store.