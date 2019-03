Ausstellung: Dietrich Grönemeyer zu Besuch bei Valéry Kloubert

Düsseldorf Valéry Kloubert hatte schon zahlreiche Prominente wie zum Beispiel Dietrich Grönemeyer vor der Linse. Eine Auswahl seiner Fotografien stellt er nun in Düsseldorf aus.

Vor drei Jahren war der Fotograf Valéry Kloubert mit seinen handgemachten Schwarz-Weiß-Glasplattennegativen zu ihm nach Bochum gekommen und hat mit der längst verloren geglaubten Technik aus dem 19. Jahrhundert Aufnahmen von ihm gemacht. Nun hat der Arzt und Autor Dietrich Grönemeyer sein Porträt zum ersten Mal gesehen. Und das gleich in einer monumentalen Größe von ein Meter fünfzig auf zwei Meter – gestochen scharf, ohne Retusche. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen, so das Fazit: „Ich bin sehr berührt, es ist mit das schönste Foto, das jemals von mir gemacht wurde“, sagte Grönemeyer anlässlich der Vernissage der Ausstellung „meinungsbilder“ im Hotel Innside am Seestern.