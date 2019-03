Charity: Gänsehautmomente bei der Operngala

Düsseldorf Großartige Arien, zahlreiche Prominente aus der Stadtgesellschaft und ein hoher Spendenerlös für die Deutsche Aidsstiftung prägten die Operngala am Samstagabend.

Minutenlanger Beifall und kein Ende. Da standen sie nun, die elf brillanten Sängerinnen und Sänger, verbeugten sich wieder und wieder - und wurden einfach nicht von der Bühne gelassen. „Kleine Zugabe?“ fragte Dirigent Paolo Arrivabeni verschmitzt. Dann brauste „Somewhere“ auf, so stimmgewaltig, dass ein „da capo“ erzwungen wurde.

Das furiose Finale war nicht der einzige Gänsehaut-Moment der Jubiläums-Gala im Opernhaus zugunsten der Deutschen Aids-Stiftung. „Ich bin zum zehnten Mal Gastgeber und stolz auf diese Tradition“, sagte Intendant Christoph Meyer in seiner Begrüßung. Bisher traten über 100 Sänger aus 37 Nationen ohne Gage auf. Von den 1,4 Millionen Euro Spenden flossen 300.000 Euro in Projekte der Düsseldorfer Aidshilfe. „Natürlich wollen wir heute 1,5 Millionen erreichen“, wünschte sich Meyer. Es klappte, der Reinerlös am Samstag betrug 110.000 Euro.