Düsseldorf: Stadt setzt Regeln für Leih-Fahrräder

Düsseldorf ist Pilotstadt für Mobike

Was Das chinesische Unternehmen Mobike ist bereits in Berlin aktiv. In Düsseldorf erprobt es seinen Service als zweite Pilotstadt.

Wie Die Fahrräder sind mit GPS-Ortung ausgestattet und lassen sich auf dem Smartphone auf einer Karte anzeigen und freischalten.

