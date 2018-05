Grafenberg: Es bleibt zappenduster auf dem "Grafenberger Deckel"

Eine grüne Oase am Tag, ein Angstraum in der Nacht: der so genannte "Grafenberger Deckel" zwischen Lenaustraße und Ernst-Poensgen-Allee Foto: Marc Ingel

Grafenberg Ausleuchtung eines Teilstücks, das in der Nacht im Dunkeln liegt, wird von Stadt und Politik wegen "Lichtverschmutzung" abgelehnt.

Die einen nennen ihn Damm, die anderen Deckel, jedenfalls ist der breite Grünstreifen, der einst zwischen Staufenplatz und Mörsenbroicher Weg über der ratternden Güterzugstrecke angelegt wurde, äußerst beliebt bei Joggern und Spaziergängern, vor allem bei denen mit Hund. Aber die grüne Oase am Tag wird in der Dunkelheit schnell zum Angstraum - zumindest auf dem letzten Stück bis zum Mörsenbroicher Weg. Denn bis zum Tennisclub Rot-Weiß spenden Straßenlaternen Licht, die letzten 150 Meter ist es jedoch zappenduster. Dass die Leuchten auf dem unteren Weg nicht weitergeführt werden können, sehen auch die Anwohner ein, denn ab dieser Stelle beginnt Geschosswohnungsbau, und in den oberen Etagen dürfte eine Flutlichtatmosphäre im Wohnzimmer nur die wenigsten erfreuen. "Aber es gibt ja auch einen oberen Weg. Und in Höhe des Parkplatzes an der Ernst-Poensgen-Allee könnte man gut ein, zwei Laternen aufstellen, um für ein bisschen Licht zu sorgen. Das wäre gerade im Winter, wenn es früh dunkel wird, zwingend erforderlich", sagt eine Anwohnerin.