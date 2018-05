Düsseldorf : Roncalli-Aufbau im Rheinpark hat begonnen

Gestern wurde der Platz vermessen, den die Arbeiter für den Aufbau des Zeltes brauchen. Foto: nic

Düsseldorf Gestern haben die Arbeiten angefangen, heute im Laufe des Tages wird schon der erste große Moment da sein: Dann wird an vier Pfählen das 16 Meter hohe Zirkusdach von Roncalli hochgezogen. Es besteht aus vier Teilen, jedes von ihnen 800 Kilo schwer und zusammengefügt aus neun Schichten. Anschließend werden 88 Rondell-Stangen eingehängt, um später auch die Wände errichten zu können. "Wenn das Zelt steht, ist schon ein guter Teil geschafft", sagt Roncalli-Sprecher Markus Strobl. Dann kommt aber noch die komplexe technische Ausstattung dran, und fertig werde man wohl erst am Abend vor der Premiere. Die ist am Freitag, 25. Mai. Der Zeitplan mag knapp sein, gepasst hat er bisher immer.

Bis 24. Juni gastiert der Zirkus Roncalli im Rheinpark mit seiner aktuellen Show "Storyteller: Gestern - Heute - Morgen", die unter anderem mit einer neuen Hologramm-Illusion überzeugen will. "Ein Balance-Akt zwischen Nostalgie und Moderne", sagen die Macher. Auch die Artisten sind dabei, für die Roncalli bekannt ist, 28 von ihnen aus 19 Nationen werden auftreten. "Wir wissen, dass die Düsseldorfer sich auf uns freuen", sagt Strobl - viele Karten seien auch schon verkauft.

Eine Fläche von der Größe zweier Fußballfelder braucht der Zirkus, um sein Zelt und die zugehörigen Einrichtungen aufzustellen. Gestern musste nach dem Unwetter des Vortages erstmal der Rasen dafür vorbereitet werden. Der hatte schon vor dem Zeltaufbau etwas angezählt ausgesehen. Danach startete das Ausmessen, Markieren, Bohren. Die historischen Wagen werden diesmal nicht mit einem Sonderzug ankommen - Düsseldorf verfügt nicht über die benötigte Rampe; und so war die günstigste Lösung, alles über die Autobahn von Köln (dort wird noch bis Montag gespielt) nach Düsseldorf zu bringen. "Glücklicherweise können 70 Prozent der Wagen auf der Straße fahren", sagt Strobl - die anderen werden auf Tiefladern hergebracht.









Tickets unter www.westticket.de oder 0211 274000

