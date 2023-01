Am Friedensplätzchen in Düsseldorf Neue Mobilitätsstation wird schon ausgebaut

Die Mobilitätsstation am Friedensplätzchen wurde als zweite in Düsseldorf eröffnet. Als Quartierstation befindet sie sich an dem zentralen Platz in Unterbilk und verfügt derzeit über folgende Module: eine Fahrradstation, einen Lastenradautomaten, Carsharing-Stellplätze sowie eine Sharingstation. Nach einer Prüfung der gegenwärtigen Interessens- und Akzeptanzlagen für die Mobilitätsstation wird grundsätzlich festgestellt, dass diese gut angenommen wird und eine starke Nachfrage erfährt, so die Verwaltung. Auch die Eröffnungsveranstaltung spiegele dieses Bild wider.