Claudia Küppers' Seniorentanztheater "My Valentine" feierte Premiere Getanzte Erinnerungen an bewegte Zeiten

Ein weiterer witziger Einfall waren nachgestellte Fotos. Wie im echten Leben, gab es meist eine Person, die gerade mal nicht in die Kamera schaute oder seltsame Posen einnahm. Die Teilnehmenden hatten zu den Proben alte Fotoalben mitgebracht und gemeinsam einzelne Motive ausgewählt, die sie auf der Bühne zeigten, während aus dem Lautsprecher das Klick des Auslösers zu hören war.

Zum Abschluss wurde es noch einmal sentimental, als sich eine der Darstellerinnen an unbeschwerte Partyzeiten erinnerte und selbst das Publikum in The Moody Blues‘ „Nights in white Satin“ mit einstimmte.