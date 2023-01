Buchhandel in Düsseldorf Ansturm auf Prinz Harrys Buch hält sich in Grenzen

Düsseldorf · Wie groß ist der Ansturm auf das Buch „Reserve“ von Prinz Harry in Düsseldorf? Wir haben in einer Buchhandlung nachgeschaut. In der Stadtbücherei wird das Buch bald verfügbar sein - in einer Version wohl aber erst in Monaten.

Spätestens, seit vergangene Woche mehrere Exemplare der spanischen Ausgabe von „Reserve" vorab in den Handel gelangt waren, beherrschten die Memoiren des britischen Prinzen Harry die Medien. Seit Dienstag ist das Buch auch außerhalb Spaniens regulär zu kaufen, somit natürlich auch in Düsseldorf. Stehen die Fans des abtrünnigen Royals nun Schlange vor den Buchläden, um ein Exemplar zu ergattern? Ein Besuch in der Mayerschen Buchhandlung an der Kö deutet eher auf das Gegenteil hin. Direkt im Eingangsbereich befindet sich ein separater Sondertisch mit rund 40 Büchern darauf. Im ersten Obergeschoss befindet sich ein weiterer, etwas größerer Sondertisch mit rund 50 Büchern. Während unseres Besuchs haben im gut besuchten Laden zwar einzelne Kunden das Buch durchgeblättert. Es besteht also offenbar ein gewisses Interesse – allerdings wurde in der Zeit kein einziges Exemplar gekauft. Das bestätigt auch eine Sprecherin von Thalia: „In unseren Düsseldorfer Buchhandlungen verzeichnen wir bisher keinen großen Ansturm auf den Titel." Die Anzahl der verkauften Exemplare bewege sich in der (zu Thalia gehörenden) Mayerschen Buchhandlung auf der Kö bis zum frühen Nachmittag im niedrigen zweistelligen Bereich. Möchte man das Buch nicht kaufen, sondern ausleihen, muss man sich in Düsseldorf noch etwas gedulden. „Das in Folge der frühen spanischen Veröffentlichung schon viel besprochene Buch von Prinz Harry wird in Kürze in den Stadtbüchereien mit bis zu 14 Exemplaren zur Verfügung stehen", sagte ein Sprecher der Stadt auf Anfrage. Die genau Anzahl richte sich nach der Platzierung in der „Spiegel-Bestsellerliste". Wer auf eine Ausleihe des E-Books hofft, muss sich wohl noch länger gedulden. „Leider können die Stadtbüchereien das E-Book von Prinz Harry derzeit noch nicht anbieten, da der Verlag seine Bücher erst nach einer monatelangen Wartezeit öffentlichen Bibliotheken zur Lizenzierung anbietet", so der Stadtsprecher. Anders als gedruckte Bücher könnten E-Books nur dann von Stadtbüchereien zur Nutzung angeboten werden, wenn der Verlag eine Lizenzierung gestatte. Der jüngere Sohn des britischen Königs Charles III. rechnet in dem gut 500 Seiten langen Buch mit dem Originaltitel „Spare" mit der britischen Klatschpresse ab und wirft den Royals vor, seiner afroamerikanischen Frau Meghan nicht den Rücken gestärkt zu haben. Prinz Harry betont sein Interesse an einer Aussöhnung mit den Royals, richtet zugleich aber zahlreiche Vorwürfe gegen Mitglieder der Königsfamilie wie Charles' Frau Camilla, Thronfolger Prinz William und dessen Frau Kate.

