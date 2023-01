Schulplanung in Düsseldorf Drei Gymnasien sollen eine 11. Jahrgangsstufe erhalten

Der Wechsel von acht auf künftig wieder neun Schuljahre an den Gymnasien nimmt in Düsseldorf konkrete Formen an. Denn nach den Sommerferien wird die aktuelle Jahrgangsstufe 9 nicht in die Sekundarstufe II (Oberstufe) wechseln, sondern als zehnter Jahrgang in der Mittelstufe verbleiben. Eine weitere Folge des Übergangs von G8 auf G9: Es wird im August an den meisten Gymnasien kein elfter Jahrgang gebildet, diese Einführungsstufe (EF) entfällt weitgehend.