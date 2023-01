Ausstellung zur Dichterin Rose Ausländer „Sie ist 18 Jahre lang 50 geblieben.“

Die Frage, ob sich der Nordpark an sie erinnern wird, hat sich im September vergangenen Jahres beantwortet, als eine Büste in ihren Ehren dort enthüllt wurde. Der Nordpark erinnert sich also an die berühmte Dichterin, und auch ihr umfangreicher Nachlass bleibt noch 35 Jahre nach ihrem Tod relevant. Mit einer überschaubaren Ausstellung in der Zentralbibliothek gibt Kurator und langjähriger Begleiter von Rose Ausländer, Helmut Braun, einen Einblick in ihr Leben als Jüdin aus Czernowitz in der Ukraine, als Geflüchtete und Verfolgte des NS-Regimes, als Dichterin und als eine Frau, die 1977 beschloss, ihr Zimmer nicht mehr zu verlassen.