Workshop in Düsseldorf Ein Blick auf die digitalen Jobs der Zukunft

Mit einem spannenden Thema starteten Schüler des Heinrich-Hertz-Berufskollegs gleich am ersten Schultag nach den Ferien in das neue Jahr. Denn in der Berufsfachschule Chemie ging es um das Thema der Künstlichen Intelligenz (KI): Was ist heute mit KI möglich, wie verändert sie Berufe und welche Rolle spielt die IT-Sicherheit in Unternehmen? Fragen, die die Schüler bei einem Workshop genauer unter die Lupe nahmen.