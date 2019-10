Basketball : Kheer feiert umjubeltes Comeback

Der jordanische Basketball-Nationalspieler hat seine Verletzung überwunden.

(cle) Als Faisal Kheer das Parkett betrat, kamen schon ein paar Emotionen hoch. Kein Wunder, schließlich hat der 34-Jährige eine lange Leidenszeit hinter sich: Zwei Jahre ist es her, dass sich der Flügelspieler des Basketball-Oberligisten TG 81 im Spiel gegen die BG Kaarst-Büttgen eine schwere Verletzung zuzog. Die niederschmetternde Diagnose lautete damals: beide Kreuzbänder gerissen, Meniskus kaputt. „Das war ein Schock für ihn und uns“, erinnert sich Teamkamerad Tim Brückmann. Eine lange Leidenszeit begann. Irgendwann folgten die ersten Schritte auf dem Basketballfeld und seit knapp zwei Monaten trainiert der ehemalige jordanische Nationalspieler wieder mit seinem Team. Jetzt folgte das umjubelte Comeback. „In seinen Aktionen war Faisal noch etwas vorsichtig. Aber er kam direkt zu seinen ersten Punkten“, so Brückmann. Kheer trug so zum ungefährdeten 98:61 (53:35)-Erfolg gegen Kaarst bei. Zudem konnte Zugang Julian Brangs seine Stärken in der Defensive zeigen.