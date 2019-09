Basketball : Erste Niederlage für starke Bascats

Der Aufsteiger in die Basketball-Regionalliga verliert das Topspiel gegen die Bundesliga-Reserve von BBZ Opladen.

„Wir wissen, dass wir als Aufsteiger für unsere Verhältnisse perfekt und am Limit spielen müssen, um solch starke Gegner zu schlagen. Wenn wir so aufgetreten wären wie in der Vorwoche gegen Meister Bochum, hätten wir gegen Opladen eine Chance gehabt. Aber leider waren wir nicht diszipliniert genug und haben uns nicht an unsere Aufgaben gehalten“, sagte Teammanager Sean Lowe.