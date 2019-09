Tischtennis : Überzeugender Sieg für Borussia gegen Schlusslicht Jülich

Das Team von Trainer Danny Heister setzt sich in der Tischtennis-Bundesliga souverän durch, Kristian Karlsson feiert dabei ein erfolgreiches Comeback.

Schön, wenn Erwartungen eintreten. Borussia-Chefcoach Danny Heister war jedenfalls mit dem Ergebnis des Spiels der Tischtennis Bundesliga seiner Jungs gegen den TTC indeland Jülich voll zufrieden. Vor der Partie hatte Heister einen deutlichen Sieg gefordert, weil zwar die Punktebilanz des Rekordmeisters mit 6:2 Zählern noch ganz in Ordnung, das Matchverhältnis mit 10:8 jedoch durchaus ausbaufähig war. Da sollte der bis dato sieglose Tabellenletzte vom Niederrhein als Punktelieferant herhalten. Kristian Karlsson, Anton Källberg und Ricardo Walther belohnten das in sie gesetzte Vertrauen. Mit 3:0 bezwangen sie das weiterhin punktlose Schlusslicht, taten so nicht nur etwas für die Auffrischung des Punktekontos auf 8:2, sondern hübschten auch die Matchbilanz nach fünf TTBL-Spieltagen deutlich auf. „Wir wollten einen klaren Sieg“, erklärte Heister. „Aber den muss man auch erst einmal einfahren. Das war gut.“